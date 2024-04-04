Олена Шоптенко вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз після перенесеної операції. Наразі хореографиня ходить самостійно, але з допомогою милиць.

До слова Ситуація виявилася складнішою, – Олена Шоптенко перенесла операцію і показала фото з лікарні

Олена Шоптенко відновлюється після операції

"Це я вперше сьогодні виходжу у світ і щиро радію, що вже можу це самостійно робити", – поділилась танцівниця.

Олена Шоптенко розповіла, що лікарі встановили у її коліно титановий гак.

Поки не розумію, як до цього ставитися, але це важливо для того, щоб воно витримувало навантаження в майбутньому,

– розповіла зірка.

Зірка показала, як проходить огляд в австрійській клініці, а згодом продемонструвала, як відбувається реабілітація.

Олена Шоптенко після операції: відео

Що сталося зі знаменитістю

Тиждень тому переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко розповіла про складну травму ноги: у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. Танцівниця зізналась, що таким чином про себе далися знати наслідки постійної роботи. За словами Олени, раніше в неї таких травм не ставалося.

Згодом Шоптенко перенесла операцію на нозі. Без труднощів не обійшлося, але хірургічне втручання минуло успішно. Хореографиня очікує на якісне відновлення, адже планує продовжувати свою роботу.