Вона також була єдиною блогеркою-мільйонницею, яка публічно засудила Пренткович та її хлопця за відпустку на Мальдівах під час війни, адже чоловік виїхав на відпочинок як нібито волонтер.
Не пропустіть Я вдома, – Таня Пренткович після переїзду за кордон повернулася в Україну
Тепер Мандзюк наголошує, що з того часу відмовляється від співпраць з брендами, які мають контракти з Пренткович. За словами Олени, блогера можна покарати лише так – втратою співпраць та коштів.
У розмові з Раміною Олена підкреслила, що зараз йде боротьба не за таких українців, як Пренткович та її чоловік.
А для чого такі українці? Без позиції, без нації. Подивися, скільки в нас класних людей, які борються за свою незалежність, свободу. І вони борються точно не за таких, як Таня Пренткович. Це 100%,
– наголосила Мандзюк.
Раміна ж відповіла, що хоче, щоб гроші залишалися в нашій державі, а Пренткович та її коханий платили податки, чим підтримували економічний фронт.
Їхня поведінка стала прикладом для інших сімей, чоловіків, як легко можна залишити Україну, порушити закон і при цьому залишитися не покараними,
– підсумувала Мандзюк.
Олена Мандзюк про Таню Пренткович: дивіться відео онлайн
Таня Пренткович з чоловіком виїхала за кордон
- У січні 2024 року стало відомо, що блогерка Пренткович разом з коханим Андрієм Гонковським відпочивала на Мальдівах. Чоловік виїхав за кордон як волонтер для проведення заходу у Варшаві, однак плани змінилися і вирішив приєднатися до сім'ї на острові.
- Після величезної хвилі хейту сім'я повідомила, що вирішила виїхати з України.
- Причиною такого рішення стали нібито погрози, загроза безпеці дітей.
- Та, як з'ясувалося, після скандальної відпустки, Андрій взагалі не повертався в Україну, весь той час перебував в Польщі.
- Тепер Пренткович та Гонковський живуть в Португалії, продовжуючи обманювати українців у соцмережах.