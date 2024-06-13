Вона також була єдиною блогеркою-мільйонницею, яка публічно засудила Пренткович та її хлопця за відпустку на Мальдівах під час війни, адже чоловік виїхав на відпочинок як нібито волонтер.

Не пропустіть Я вдома, – Таня Пренткович після переїзду за кордон повернулася в Україну

Тепер Мандзюк наголошує, що з того часу відмовляється від співпраць з брендами, які мають контракти з Пренткович. За словами Олени, блогера можна покарати лише так – втратою співпраць та коштів.

У розмові з Раміною Олена підкреслила, що зараз йде боротьба не за таких українців, як Пренткович та її чоловік.

А для чого такі українці? Без позиції, без нації. Подивися, скільки в нас класних людей, які борються за свою незалежність, свободу. І вони борються точно не за таких, як Таня Пренткович. Це 100%,

– наголосила Мандзюк.

Раміна ж відповіла, що хоче, щоб гроші залишалися в нашій державі, а Пренткович та її коханий платили податки, чим підтримували економічний фронт.

Їхня поведінка стала прикладом для інших сімей, чоловіків, як легко можна залишити Україну, порушити закон і при цьому залишитися не покараними,

– підсумувала Мандзюк.

Олена Мандзюк про Таню Пренткович: дивіться відео онлайн

Таня Пренткович з чоловіком виїхала за кордон