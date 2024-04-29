Водночас Олександр зазначив, що не вірить у щирість Потапа і Лободи. На думку виконавця, ці співаки зробили занадто багато помилок.
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Чому Чемеров відмовив Лободі і Потапу
За словами співзасновника "Культурного десанту", Світлана Лобода і Потап висловлювали бажання поїхати на фронт і виступити перед військовими. Однак, Олександр не дозволив, оскільки вважає, що вони співали б там заради власної вигоди, а не щирих помислів.
Просилися Лобода і Потап. Ми їх не взяли. Тому що вже немає сенсу брати саме таких артистів, вони не щирі і їх бажання поїхати туди, це просто пристосуватися до ситуації і продовжити в цьому полі заробляти свої гроші,
– зізнався виконавець.
До того ж Чемеров прокоментував свої думки щодо нещирості Лободи. Він зазначив, що Світлана продовжує робити одні й ті самі помилки, тому це описує її як людину.
Коли людина робить помилку раз, то це ок. Якщо вдруге, то ок. На третій раз цю людину вже можна якось описати. Тому, я дивлюся скоріше з цього. Якщо людина не розуміє і робить одну і ту ж саму помилку, то, мабуть, треба перестати думати, що ця людина щира,
– поділився Олександр.
Водночас він додав, що Потап і Лобода не зможуть повернутися в перший "ешелон" артистів. Однак, у них може з'явитися таки шанс, якщо вони зможуть переосмислити своє перебування в інформаційному та музичному просторах.
Інтерв'ю Олександра Чемерова: дивіться відео онлайн
Де зараз Потап і Лобода
- З Нового року Потап перебуває за кордоном. Спершу він поїхав у Колумбію начебто для того, щоб співпрацювати з іноземними артистами та продюсерами. Разом з ним перебувала там і Настя Каменських.
- На початку квітня у мережі анонсували виступ Потапа – вечірка в одному з клубів Берліна (де часто виступають росіяни) мала назву russian retro. Згодом репер виправив афішу та перепросив за це формулювання. Утім, вже на виступі він виконував російські хіти гуртів "Время и Стекло", "Потапа і Насті".
- Зараз Потап активно підтримує майбутній реліз Насті Каменських Moloko на тлі анонсу. Він видався багатьом українцям вульгарним і недоречним.
- Світлана Лобода живе у Латвії разом з доньками. Водночас артистка продовжує потрапляти у скандал за скандалом. Спочатку вона принижувала 16-річну дівчину-активістку, яка протестувала проти її виступу в Харкові. Лобода також захищає російську мову та виконувала російськомовні треки на одній сцені в Дубаї з росіянами. Лобода у квітні провела музичний тур у США, а наступний її концерт пройде в липні у Польщі.