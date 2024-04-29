Водночас Олександр зазначив, що не вірить у щирість Потапа і Лободи. На думку виконавця, ці співаки зробили занадто багато помилок.

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Чому Чемеров відмовив Лободі і Потапу

За словами співзасновника "Культурного десанту", Світлана Лобода і Потап висловлювали бажання поїхати на фронт і виступити перед військовими. Однак, Олександр не дозволив, оскільки вважає, що вони співали б там заради власної вигоди, а не щирих помислів.

Просилися Лобода і Потап. Ми їх не взяли. Тому що вже немає сенсу брати саме таких артистів, вони не щирі і їх бажання поїхати туди, це просто пристосуватися до ситуації і продовжити в цьому полі заробляти свої гроші,

– зізнався виконавець.

До того ж Чемеров прокоментував свої думки щодо нещирості Лободи. Він зазначив, що Світлана продовжує робити одні й ті самі помилки, тому це описує її як людину.

Коли людина робить помилку раз, то це ок. Якщо вдруге, то ок. На третій раз цю людину вже можна якось описати. Тому, я дивлюся скоріше з цього. Якщо людина не розуміє і робить одну і ту ж саму помилку, то, мабуть, треба перестати думати, що ця людина щира,

– поділився Олександр.

Водночас він додав, що Потап і Лобода не зможуть повернутися в перший "ешелон" артистів. Однак, у них може з'явитися таки шанс, якщо вони зможуть переосмислити своє перебування в інформаційному та музичному просторах.

Інтерв'ю Олександра Чемерова: дивіться відео онлайн

Де зараз Потап і Лобода