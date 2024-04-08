Про свій виступ Потап повідомив на особистій сторінці. Він опублікував кілька відео з заходу, що відбувся 6 квітня у місті Філлінген-Швеннінген.

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Потап виступив у Німеччині

Компанію артистові склали учасник гурту MOZGI Dred та ді-джей. Жіночі партії в треках виконувала співачка з Дніпра Дар'я Шевченко.

Потап показав відео, де співає у барі трек "Найкращий день". Та насправді репер виконав чимало російськомовних пісень з репертуару гурту MOZGI, "Потапа і Насті", "Время и Стекло". Поки інші артисти вже давно переклали свої треки на українську, для виконавця здалось нормальним співати російською під час повномасштабного вторгнення.

Портал "Музвар" опублікував ролик, як Потап співає пісню "Тру-ла-ла", яку раніше виконував разом з Настею Каменських. Репертуар артиста назвали "російськомовною солянкою".

Досі створювати спільний культурний простір для артиста – ок. Це в принципі все, що вам треба знати про Потапа він же Ротар. Як бачимо, час потрохи розставляє все на свої місця. І кожен остаточно обирає, до якого берега йому припливти,

– пишуть журналісти.

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