Напис на постері, за його словами, про*обчик. Втім, тепер все вже виправили.
Цікаво У мережі з'явилась новина про "смерть" Потапа: несподівана реакція репера і його фанів
Що Потап сказав про скандальну афішу
Репер перепросив через напис "російське ретро" на постері й заявив, що це організатори події з ним не узгодили.
Знаю кіпіш з приводу афіші. Справедливо. Це людський фактор. І я не один, хто потрапляв у такі ситуації,
– пояснив Потапенко.
Афішу Потапа змінили / Фото з сайту клубу Prime
Після цього він запросив всіх охочих відвідати виступ.
Всіх запрошую на концерти. Буде весело. Ну вибачте, не догледіли,
– підсумував співак.
Що цьому передувало
- Днями в мережі з'явилася афіша про концерт репера в Німеччині в місті Білефельді, який має відбутися 13 квітні. На сцені репер заспіває старі хіти із репертуару Потапа і Насті, "Время и Стекло" та Mozgi. На постері про захід було зазначено, що виступить Олександр Потапенко як артист "російського ретро".
- Вартість квитків на концерт становить 12 євро, що еквівалентно приблизно 500 гривням. Крім того, відвідувачі мають можливість зарезервувати місця в залах, вартість яких коливається від 116 до 600 євро залежно від кількості гостей і розташування столиків.