Співачка досі не повідомила конкретну дати прем'єри цієї пісні. Однак, вже встигла отримати велику кількість негативних коментарів.

Цікаво Пономарьов, Тополя і Хома запрем'єрили кліп на пісню присвячену військовим: зворушливе відео

Як Настя Каменських відповіла на хейт

На відео Каменських одягнена у зелену сукню і в срібний топ, який імітує анатомічну форму грудей. Також артистка акцентує увагу на своєму бюсті під час виконання композиції, що здалося користувачам недоречним та занадто відвертим.

У відповідь на хейт, Настя зібрала усі негативні коментарі та зробила з них відео. На задньому плані видніється кліп, а спереду лунають фрази засудження шанувальників.

Реакція фанатів на відповідь Каменських

Співачці не вдалося зупинити хейт, натомість її відповідь спричинила ще більше обговорення фрагменту кліпу. Хтось відверто висловив свою огиду до відеороботи, а комусь соромно за Настю.

"Виглядає як конвульсія для збереження репутаційних цінностей";

"Іспанський сором. Пісня з розряду трава-мурава по коліна рукава, ніякого сенсу";

"Який жах";

"Іноді краще не реагувати";

"Що вони з Потапом вживають?";

"Деградація слідом за Потапом".

Однак, деякі знаменитості підтримали Каменських у коментарях під її відповіддю хейтерам. Так, Потап, MELOVIN та Олена-Христина Лебідь встали на сторону артистки.



Підтримка Потапа / Скриншот коментаря артиста



Олена-Христина Лебідь встала на сторону Каменських / Скриншот коментаря ведучої