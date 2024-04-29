В то же время Александр отметил, что не верит в искренность Потапа и Лободы. По мнению исполнителя, эти певцы совершили слишком много ошибок.
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Почему Чемеров отказал Лободе и Потапу
По словам соучредителя "Культурного десанта", Светлана Лобода и Потап выражали желание уехать на фронт и выступить перед военными. Однако, Александр не разрешил, поскольку считает, что они пели бы там ради собственной выгоды, а не искренних помыслов.
Просились Лобода и Потап. Мы их не брали. Потому что уже нет смысла брать именно таких артистов, они не искренние и их желание поехать туда, это просто приспособиться к ситуации и продлить в этом поле зарабатывание своих деньги,
– признался исполнитель.
К тому же Чемеров прокомментировал свои мысли по поводу неискренности Лободы. Он отметил, что Светлана продолжает делать одни и те же ошибки, поэтому это описывает ее как человека.
Когда человек совершает ошибку раз, это ок. Если второй раз, то ок. На третий раз этого человека можно как-то описать. Поэтому, я смотрю скорее на это. Если человек не понимает и совершает одну и ту же ошибку, то, видимо, нужно перестать думать, что этот человек искренний,
– поделился Александр.
В то же время он добавил, что Потап и Лобода не смогут вернуться в первый "эшелон" артистов. Однако, у них может появиться шанс, если они могут переосмыслить свое пребывание в информационном и музыкальном пространствах.
Интервью Александра Чемерова: смотрите видео онлайн
Где сейчас Потап и Лобода
- С Нового года Потап находится за границей. Сначала он поехал в Колумбию вроде бы для того, чтобы сотрудничать с иностранными артистами и продюсерами. Вместе с ним находилась там и Настя Каменских.
- В начале апреля в сети анонсировали выступление Потапа – вечеринка в одном из клубов Берлина (где часто выступают россияне) называлась russian retro. Впоследствии рэпер исправил афишу и извинился за эту формулировку. Впрочем, уже на выступлении он исполнял российские хиты групп "Время и Стекло", "Потапа и Насти".
- Сейчас Потап активно поддерживает будущий релиз Насти Каменских Молоко на фоне анонса. Он показался многим украинцам пошлым и неуместным.
- Светлана Лобода живет в Латвии вместе с дочками. В то же время артистка продолжает попадать в скандал за скандалом. Сначала она унижала 16-летнюю девушку-активистку, протестовавшая против ее выступления в Харькове. Лобода также защищает русский язык и исполняла русскоязычные треки на одной сцене в Дубае с русскими. Лобода в апреле провела музыкальный тур в США, а следующий концерт пройдет в июле в Польше.