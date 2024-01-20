24 Канал розповість, як Світлана Лобода розвивала свою кар'єру в Україні та за кордоном. І де співачка перебуває зараз – після низки скандалів.

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Як розвивалась кар'єра Лободи

Рідне місто Світлани Лободи – Ірпінь, де вона народилась у 1982 році. Вона отримала дві вищі освіти в Києві: в академії естрадного та циркового мистецтв за класом естрадно-джазового вокалу та отримала диплом менеджера шоубізнесу в університеті культури.

З 14 років Світлана співала у колективах, була учасницею гурту "Капучино". Перша популярність прийшла до зірки у 2004 році, коли вона долучилась до гурту "ВІА Гра". Але вже через рік виконавиця розпочала сольну кар'єру.

У 2009 році Лобода представила Україну на Євробаченні з піснею Be My Valentine та посіла 12 місце.

Світлана Лобода – Be My Valentine: дивіться відео онлайн

У 2010 році Світлана Лобода почала співпрацю з Нателлою Крапівіною, створила свій бренд та перейменувалась у LOBODA. Певний час працювала та навчалася в США. Її композиція What about U, записана для Євро-2012 увійшла до трек-листа чемпіонату. Артистка була тренеркою у шоу "Голос. Діти" а ще отримала звання Заслуженої артистки України, яке вимагають у неї забрати навіть зараз.

Світлана Лобода продовжувала розвивати кар'єру після 2014 року та вона свідомо продовжила працювати на російський ринок. Вона брала участь у російських пропагандистських шоу, отримувала нагороди в країні-окупантці, давала інтерв'ю Ксенії Собчак. Коли в Україні розпочалися протести перед її концертами, співачка відмовилась від виступів тут, а свідомих українців назвала проплаченими й досі так вважає, про що казала Раміні Есхакзай.

Уповільнена реакція на вторгнення

У перші дні повномасштабного вторгнення Світлана Лобода записала відео, де плаче та просить "людей, які вершать долі" завершити "пекло", бо вона всього лише "маленька людина".

Лише через місяць вона отямилась і визнала Росію винною у війні. Потім Лобода навіть приїхала у деокупований Ірпінь, стала виступати з благодійними концертами, обгортаючись синьо-жовтим стягом, допомагати фінансово різним фондам, випускати україномовні треки.

Світлана Лобода в рідному Ірпені: відео

Водночас Світлану Лободу не змогли пробачити, як Макса Барських, Надю Дорофєєву й інших зірок, які їздили в Росію. На думку деяких колег, причиною є те, що досі співачка не попросила вибачення за свою діяльність до 2022 року.

Саме тому і не тільки виник скандал, коли Лобода зібралась виступити в Osocor Residence з благодійною метою. Та концерт не відбувся через обурення українців та публічних осіб – репера й військового Yarmak та активіста й волонтера Сергія Стерненка.

Де Світлана Лобода зараз

Суспільство демонструє, що Світлану Лободу не готові приймати в Україні, хоч багато хто захищає її, дякуючи за позицію та допомогу. Відокремленість від української національної ідеї своїми діями та заявами доводить і сама співачка, яка не готова відмовлятися від російського. Артистка потрапляє у скандал за скандалом:

Лобода принижувала 16-річну дівчину-активістку, яка протестувала проти її виступу в Харкові.

Продовжує виступати з російськими піснями, не збирається перекладати їх на українську.

Виступає в Дубаї на одній сцені з росіянами.

Заступається за російськомовного таксиста, який відмовився виконувати Закон України та надавати послуги державною мовою.

Захищає російську мову, несе пропагандистські наративи в інтерв'ю росіянам.

Світлана Лобода живе у Латвії разом з доньками. Взимку вона відправилась на відпочинок – спершу в Лапландію, а потім на Балі, де вона перебуває і зараз. Сьогодні, 20 січня, у неї запланований концерт. Квитки на нього коштують від 2 до 10 тисяч гривень (від 800 тисяч – до 4 мільйонів індонезійських рупій). Ще через 5 днів у неї запланований концерт у Таїланді.



Зараз Лобода відпочиває на Балі / Фото з інстаграму співачки