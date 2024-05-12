З'ясувалося, що не всі задоволені результатами суддівського голосування. Чимало єврофанів вважають, що перше місце мав отримати учасник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Він, що цікаво, був лідером за прогнозами букмекерів. Його шанси на перемогу оцінювали у приголомшливих 42%, а Nemo з конкурсною композицією The Code займали третє місце.

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Як у мережі відреагували на перемогу Nemo

Виконавці отримали значну кількість похвали та привітань з приводу перемоги. Шанувальники висловили свою гордість і захоплення артистизмом Nemo і їхньою відданістю своїй справі.

  • "Так пишаюсь вами! Ви зробили Швейцарію гордою. Дякуємо за те, що вклали свою чесність і історію у своє мистецтво. Ми любимо вас, Nemo";
  • "Вони такі милі";
  • "Краща пісня перемогла! Вітаю, Nemo! Ви зламали Code";
  • "Вітаємо. Абсолютно заслужено";
  • "Заслужено";
  • "Nemo, ми любимо вас";
  • "О так, ти зробив це";
  • "Дуже пишаємось. Любимо вас";
  • "Вітаємо, Nemo. Любимо вас дуже сильно".

Реакція мережі на перемогу Nemo / Скриншоти з інстаграму

Втім, не усі вважають, що перемога Nemo була заслуженою. Деякі єврофани переконані, що переможцем Євробачення-2024 мав стати представник Хорватії Baby Lasagna.

  • "Хорватія була дійсно кращою. Євробачення зараз справді сміття";
  • "Хорватія виграла телеголосування, але журі не дозволило перемогти такій маленькій країні";
  • "Хорватію пограбували";
  • "Хорватія заслуговує на перемогу";
  • "Хорватія є переможницею для публіки".

Реакція мережі на перемогу Nemo / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про Євробачення-2024

  • Після перемоги Лорін у попередньому році, пісенний конкурс Євробачення 2024 року відбувся у Мальме, Швеція.
  • За престижний кришталевий трофей змагалися 37 різних країн. Серед них – український дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Альона та Яна зайняли третє місце.
  • Пісенний захід відбувся під гаслом "Об'єднані музикою", а візуальний мотив цьогорічного шоу отримав назву "Вогні Євробачення".
  • Цікаво, що квитки на Євробачення можна було придбати за ціною від 145 шведських крон до 3 795 шведських крон. Для тих, хто прагнув більш розкішних вражень, були ще VIP-квитки.