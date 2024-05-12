Выяснилось, что не все довольны результатами судейского голосования. Немало еврофанов считают, что первое место должен был получить участник Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Он, что интересно, был лидером по прогнозам букмекеров. Его шансы на победу оценивали в потрясающих 42%, а Nemo с конкурсной композицией The Code занимали третье место.
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Как в сети отреагировали на победу Nemo
Исполнители получили значительное количество похвалы и поздравлений по поводу победы. Поклонники выразили свою гордость и восхищение артистизмом Nemo и их преданностью своему делу.
- "Так горжусь вами! Вы сделали Швейцарию гордой. Спасибо за то, что вложили свою честность и историю в свое искусство. Мы любим вас, Nemo";
- "Они такие милые";
- "Лучшая песня победила! Поздравляю, Nemo! Вы сломали Code";
- "Поздравляем. Абсолютно заслуженно";
- "Заслуженно";
- "Nemo, мы любим вас";
- "О да, вы сделали это";
- "Мы очень гордимся. Любим вас.";
- "Поздравляем, Nemo. Любим вас очень сильно".
Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма
Впрочем, не все считают, что победа Nemo была заслуженной. Некоторые еврофаны убеждены, что победителем Евровидения-2024 должен был стать представитель Хорватии Baby Lasagna.
- "Хорватия была действительно лучшей. Евровидение сейчас правда мусор";
- "Хорватия выиграла телеголосование, но жюри не позволило победить такой маленькой стране";
- "Хорватию ограбили";
- "Хорватия заслуживает победы";
- "Хорватия является победительницей для публики".
Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма
Что известно о Евровидении-2024
- После победы Лорин в предыдущем году, песенный конкурс Евровидение 2024 года состоялся в Мальме, Швеция.
- За престижный хрустальный трофей соревновались 37 разных стран. Среди них – украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Алена и Яна заняли третье место.
- Песенное мероприятие состоялось под лозунгом "Объединенные музыкой", а визуальный мотив нынешнего шоу получил название "Огни Евровидения".
- Интересно, что билеты на Евровидение можно было приобрести по цене от 145 шведских крон до 3 795 шведских крон. Для тех, кто стремился к более роскошным впечатлениям, были еще VIP-билеты.