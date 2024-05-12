Що цікаво, зробив це самі Nemo. Вони розбили кубок просто на сцені Євробачення-2024.
До теми Nemo – переможці Євробачення-2024: біографія тріумфаторів
Як Nemo зламали свій кришталевий кубок
Після оголошення результатів голосування, переможець ще раз виконав свій конкурсний трек The Code. На сцені він виступав із кубком в руках, відтак випадково вдарив ним об сцену й ніжка від нього відвалилась. На щастя, основна частина трофея залишилася неушкодженою.
Що відомо про перемогу Nemo
- Представники Швейцарії отримали 591 бал від журі та глядачів.
- У своїй конкурсній пісні The Code виконавці згадують теми гендерної ідентичності, психічного здоров'я та самопізнання. Ця композиція поєднує в собі стилі опери, електро та поп-музики.
- На сцену Євробачення артисти вийшли у яскравому червоно-помаранчевому вбранні, що привернуло увагу європейських фанатів.
- Nemo виступали на обертовому супутнику в центрі сцени, що додало видовищності їхньому виступу.
- Глядачі були настільки вражені, що аплодували стоячи співакам, які залишали сцену.