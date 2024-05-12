Україна посіла 3 місце на Євробаченні-2024, що є більш ніж достойним результатом. Особливо зважаючи на другий порядковий номер, обраний продюсерами конкурсу.
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Які бали отримала Україна
Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil виступили у death spot (так називають виступ під другим номером), вони отримали високі бали від глядачів і журі. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали.
Бали від журі для України
Найвище Україну оцінило професійне журі таких країн як Чехія та Молдова.
- 12 балів – Чехія, Молдова.
- 10 балів – Естонія, Франція, Польща.
- 8 балів – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.
- 7 балів – Хорватія.
- 6 балів – Данія, Австрія, Португалія, Литва.
- 5 балів – Люксембург, Грузія.
- 4 бали – Норвегія, Німеччина.
- 3 бали – Ісландія, Швеція.
- 2 бали – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія.
- 1 бал – Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія.
Результати після голосування журі / Скриншот з відео
Коротко про Євробачення-2024
- Масштабний музичний конкурс прийняла цього року країна-переможниця – Швеція. Євробачення відбувалося у великому туристичному місті Мальме, на стадіоні Malmö Arena. Гасло цьогорічного конкурсу – це фраза United by Music – її вирішили зробити традиційного для кожного разу.
- Перший півфінал відбувся 7 травня, у ньому виступило 15 учасників. Другий півфінал об'єднав 16 конкурсантів. Це дало можливість 20 представникам різних країн та "великій п'ятірці" і країні-переможниці пройти до фіналу.
- Важливо зауважити, що до фіналу не вдалося пройти представнику Нідерландів – Йосту Кляйну. Його дискваліфікували – про це стало відомо 11 травня. Причиною стала конфліктна ситуація співака з членкинею телевізійної команди. Жінка поскаржилась у поліцію, тому мовник вирішив, що на час розслідування буде недоречним участь Кляйна у конкурсі.
- Україну на Євробаченні представляв дует виконавиць – alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступали у першому півфіналі та успішно пройшли далі. Артистки гідно представили країну і на остаточному етапі конкурсу.