Україна посіла 3 місце на Євробаченні-2024, що є більш ніж достойним результатом. Особливо зважаючи на другий порядковий номер, обраний продюсерами конкурсу.

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Які бали отримала Україна

Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil виступили у death spot (так називають виступ під другим номером), вони отримали високі бали від глядачів і журі. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали.

Бали від журі для України

Найвище Україну оцінило професійне журі таких країн як Чехія та Молдова.

12 балів – Чехія, Молдова.

10 балів – Естонія, Франція, Польща.

8 балів – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.

7 балів – Хорватія.

6 балів – Данія, Австрія, Португалія, Литва.

5 балів – Люксембург, Грузія.

4 бали – Норвегія, Німеччина.

3 бали – Ісландія, Швеція.

2 бали – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія.

1 бал – Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія.



Результати після голосування журі / Скриншот з відео

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