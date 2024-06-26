Здивувала усіх: Наталія Могилевська показала доньок і вручила їм незвичайний подарунок
Джерело:Наталія Могилевська
Українська співачка Наталія Могилевська доволі часто тішить своїх доньок подарунками. Дівчата були в захваті від несподіваного презенту.
Ба більше, артистка навіть не знала, чи продається таке в Україні. Виконавиця неабияк здивувалася тому, що може робити її подарунок.
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Наталія розсекретила, що пішла в рослинний магазин. Там вона придбала мухоловку, здібностями якої була приголомшена.
Могилевська зізналася, що не знала про можливість рослини вкусити. Втім, артистка була впевнена, що її донькам такий подарунок сподобається, тому пішла їм це показувати.
Я страшенно злякалася цієї мухоловки й взагалі не знала, що таке живе у нас в країні,
– поділилася співачка.
До того ж зірка вже подарувала рослину Софії та Мішель. Дівчата з цікавістю вивчали мухоловку та захоплено спостерігали, як та їсть комах.
Що відомо про дітей Могилевської
- У 2022 році співачка та її чоловік всиновили двох дівчат. Однак, про материнство вона повідомила тільки через два роки.
- Доньки артистки є сестрами, зараз їм по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу – Софія. Через складне дитинство їм довелося адаптуватися до нових умов життя.
- Наталія оголосила, що не показуватиме обличчя дівчат у соцмережах. Так, жінка хоче забезпечити їм спокійне життя.
- Співачка також ділилася, що довелось пережити її донькам до всиновлення. Мішель, як виявилось, врятувала Софії життя.
- За словами Могилевської, два роки у сім'ї сильно змінили дівчат. Вони стали розслабленими та люблячими, чим артистка дуже пишається.