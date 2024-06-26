Ба більше, артистка навіть не знала, чи продається таке в Україні. Виконавиця неабияк здивувалася тому, що може робити її подарунок.

Не пропустіть Наталія Могилевська зачарувала новими кадрами з 4-річною донькою Софією

Наталія розсекретила, що пішла в рослинний магазин. Там вона придбала мухоловку, здібностями якої була приголомшена.

Могилевська зізналася, що не знала про можливість рослини вкусити. Втім, артистка була впевнена, що її донькам такий подарунок сподобається, тому пішла їм це показувати.

Я страшенно злякалася цієї мухоловки й взагалі не знала, що таке живе у нас в країні,

– поділилася співачка.

До того ж зірка вже подарувала рослину Софії та Мішель. Дівчата з цікавістю вивчали мухоловку та захоплено спостерігали, як та їсть комах.

Що відомо про дітей Могилевської