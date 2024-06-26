Более того, артистка даже не знала, продается ли такое в Украине. Исполнительница изрядно удивилась тому, что может делать ее подарок.
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Наталья рассекретила, что пошла в растительный магазин. Там она приобрела мухоловку, способностями которой была ошеломлена.
Могилевская призналась, что не знала о возможности растения укусить. Впрочем, артистка была уверена, что ее дочкам такой подарок понравится, поэтому пошла им это показывать.
Я очень испугалась этой мухоловки и вообще не знала, что такое живет у нас в стране,
– поделилась певица.
К тому же звезда уже подарила растение Софии и Мишель. Девочки с интересом изучали мухоловку и увлеченно наблюдали, как та ест насекомых.
Что известно о детях Могилевской
- В 2022 году певица и ее муж усыновили двух девочек. Однако, о материнстве она сообщила только спустя два года.
- Дочери артистки являются сестрами, сейчас им по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Из-за сложного детства им пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.
- Наталья объявила, что не будет показывать лица девочек в соцсетях. Так, женщина хочет обеспечить им спокойную жизнь.
- Певица также делилась, что пришлось пережить ее дочерям до усыновления. Мишель, как оказалось, спасла Софии жизнь.
- По словам Могилевской, два года в семье сильно изменили девушек. Они стали расслабленными и любящими, чем артистка очень гордится.