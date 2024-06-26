Более того, артистка даже не знала, продается ли такое в Украине. Исполнительница изрядно удивилась тому, что может делать ее подарок.

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Наталья рассекретила, что пошла в растительный магазин. Там она приобрела мухоловку, способностями которой была ошеломлена.

Могилевская призналась, что не знала о возможности растения укусить. Впрочем, артистка была уверена, что ее дочкам такой подарок понравится, поэтому пошла им это показывать.

Я очень испугалась этой мухоловки и вообще не знала, что такое живет у нас в стране,

– поделилась певица.

К тому же звезда уже подарила растение Софии и Мишель. Девочки с интересом изучали мухоловку и увлеченно наблюдали, как та ест насекомых.

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