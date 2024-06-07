Останнім часом виконавиця тішить прихильників світлинами з дітьми. Так, нещодавно Наталія до Дня вишиванки показала фото з донькою, яку міцно обіймає.

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Могилевська опублікувала відео, на якому хоче роздати вісім кошенят, яких знайшли покинутими на вулицях Києва. Співачка постала у кадрі разом з тваринками в руках. Водночас на ролику видно коробку, в якій сиділи кошенята.

Згодом на відео з'являється 4-річна донька Наталії – Софія, яка теж прийшла подивитися на тваринок.



Донька Наталії Могилевської / Скриншот з відео

Наприкінці відео Софія починає гладити кошенят. Дівчинка була вбрана у білу сукню з квітковим принтом.

Здається, я знову стала мамою. Хтось під супермаркетом залишив маленьких ось таких кошенят, ми зараз їх доглядаємо й шукаємо нових господарів,

– написала артистка.



Донька Могилевської біля кошенят / Скриншот з відео

Що відомо про дітей Могилевської