Артистка полюбляє тішити доньок сюрпризами. Так, нещодавно виконавиця вручила дівчатам рослину мухоловку.

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Наталія поділилася, що на вихідних обожнює проводити час на дитячому майданчику з донькою Софією. Могилевська опублікувала фото, на якому, вбрана у блакитний костюм, позує на дитячій гірці. Співачка підкреслила, що через спеку хоче поїхати на море.

Останні дні це просто неможливо. Я забігла під кондиціонер, який теж працює декілька годин на день. Дуже хочеться на море,

– зізналася Наталія.

Втім, Могилевська вирішила полегшити собі та своїм донькам перебування на вулиці під час літньої спеки. Вона замовила чан, який поставила на терасі будинку. Як зазначила артистка, ним можна буде користуватися і взимку.



Наталія Могилевська показала подарунок для доньок / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у 2022-му співачка та її чоловік всиновили двох дівчат. Втім, про материнство артистка розповіла тільки через два роки. Доньки Наталії є сестрами, зараз їм по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу – Софія. Вони пережили складне дитинство, тому їм довелося адаптуватися до нових умов життя.