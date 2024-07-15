Так, закохані натякнули на своє одруження. Шанувальники вже привітали Позитива та Юлією з радісною подією.

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Пара поки не зазначила, чи заручилася, чи офіційно зареєструвала свій шлюб. Втім, Сахневич і репер показали прихильникам ніжні світлини. На кадрах зірки постали у білих сорочках та штанах світлих кольорів. Знаменитості позують в обіймах та закохано дивляться одне на одного.

Водночас на деяких світлинах пара фотографується на камеру миттєвого друку, насолоджуючись процесом. Цікаво, що Позитив та Юлія майже на всіх кадрах демонструють обручки на безіменних пальцях.

"Кохаю", – ніжно написали закохані.

Зазначимо, що про роман Позитива і Сахневич вперше заговорили у 2020 році. Тоді репер взяв участь у шоу "Танці з зірками", де танцівниця була його партнеркою. Відтоді їх неодноразово бачили в компанії одне одного, зокрема на концерті Артема Пивоварова у Києві. Згодом співак підтвердив стосунки з Юлією, опублікувавши романтичне відео з танцівницею.

Нагадаємо, Позитив назвав Сахневич ідеальною парою для себе. До того ж чоловік висловив бажання стати батьком в найближчому майбутньому.