Артистка любит радовать дочерей сюрпризами. Так, недавно исполнительница вручила девушкам растение мухоловку.

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Наталья поделилась, что на выходных обожает проводить время на детской площадке с дочкой Софией. Могилевская опубликовала фото, на котором, одетая в голубой костюм, позирует на детской горке. Певица подчеркнула, что из-за жары хочет поехать на море.

Последние дни это просто невозможно. Я забежала под кондиционер, который тоже работает несколько часов в день. Очень хочется на море,

– призналась Наталья.

Впрочем, Могилевская решила облегчить себе и своим дочерям пребывание на улице во время летней жары. Она заказала чан, который поставила на террасе дома. Как отметила артистка, им можно будет пользоваться и зимой.



Наталья Могилевская показала подарок для дочерей / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в 2022-м певица и ее муж усыновили двух девочек. Впрочем, о материнстве артистка рассказала только через два года. Дочери Натальи являются сестрами, сейчас им по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Они пережили сложное детство, поэтому им пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.