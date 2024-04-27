Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Дар'я Баріхашвілі повідомила про новини в її особистому житті. Щасливою звісткою вона поділилась на особистій сторінці.

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Дар'я Баріхашвілі виходить заміж

Пара українських акторів – Дар'я Баріхашвілі та Сергій Пономаренко – заручилися. Артист влаштував романтичне освідчення своїй обраниці на Київщині.

Найщасливіший день в моєму житті,

– написала акторка.

31-річна акторка поділилась щасливими фото з коханим та похизувалася обручкою. Після важливої події Дар'я не змогла стримати сліз.



Дар'я Баріхашвілі / Фото з інстаграму акторки



Дар'я Баріхашвілі та Сергій Пономаренко / Фото з інстаграму акторки

Новоспечену заручену пару вітають у коментарях зірки – Стася Ровінська, Катерина Кузнєцова. Пишуть побажання і шанувальники:

"Боже, вітаю вас. Це, мабуть, для кожної дівчини найочікуваніший день";

"Клас, я вас вітаю! Будьте щасливими! Палкого кохання, ніжності та взаєморозуміння!";

"Ура! Ми чекали. Вітаю".

Що відомо про пару