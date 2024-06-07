Наталія Могилевська зачарувала новими кадрами з 4-річною донькою Софією
6 червня артистка Наталія Могилевська замилувала прихильників сімейним контентом. Співачка опублікувала кадри з названою молодшою донькою Софією.
Останнім часом виконавиця тішить прихильників світлинами з дітьми. Так, нещодавно Наталія до Дня вишиванки показала фото з донькою, яку міцно обіймає.
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Могилевська опублікувала відео, на якому хоче роздати вісім кошенят, яких знайшли покинутими на вулицях Києва. Співачка постала у кадрі разом з тваринками в руках. Водночас на ролику видно коробку, в якій сиділи кошенята.
Згодом на відео з'являється 4-річна донька Наталії – Софія, яка теж прийшла подивитися на тваринок.
Донька Наталії Могилевської / Скриншот з відео
Наприкінці відео Софія починає гладити кошенят. Дівчинка була вбрана у білу сукню з квітковим принтом.
Здається, я знову стала мамою. Хтось під супермаркетом залишив маленьких ось таких кошенят, ми зараз їх доглядаємо й шукаємо нових господарів,
– написала артистка.
Донька Могилевської біля кошенят / Скриншот з відео
Що відомо про дітей Могилевської
- На початку 2024 року Наталія вперше оголосила, що стала мамою. Два роки тому співачка разом із коханим чоловіком всиновила двох дівчаток.
- Доньки артистки є сестрами, зараз їм по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу – Софія. Через складне дитинство їм довелося адаптуватися до нових умов життя.
- Могилевська не показуватиме обличчя дівчат у соцмережах.
- Співачка нещодавно розповіла про те, що довелось пережити її донькам до всиновлення. Мішель, виявляється, врятувала Софії життя.
- Після двох років у сім'ї, доньки стали люблячими та розслабленими дітьми, чим Наталія дуже пишається та завжди наголошує, що любить їх незалежно від усього.