Відтак, залаштунки зйомки показала й своїм шанувальникам. На кадрах можна побачити крихітного Аліма.
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Співачка, за традицією, зробила фотосесію малюка в стилі "newborn". Такі фото мають старші сини Джа Еміра та Селім. Водночас знаменитість наразі приховує обличчя новонародженого хлопчика.
Джамала показала синів / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Джамали
- Співачка – мама трьох хлопчиків, яких вона народила у шлюбі з Сеїт-Бекіром Сулеймановим. Їхні сини мають незвичні та гарні імена: старшого звати Емір-Рахман, середнього – Селім-Гірай, а наймолодшого, який з'явився на світ лише 24 травня, назвали Алім.
- Зауважимо, попри останню вагітність Джамала продовжувала активно займатися благодійністю та виступати на різноманітних заходах, навіть попри сильний токсикоз. За її словами, ця вагітність була найскладнішою з усіх.
- Народжувала артистка в Україні, і, як зізналася виконавиця, вони з чоловіком планували партнерські пологи.
- Днями зірка поділилася зі своїми шанувальниками зворушливими кадрами з перших прогулянок з новонародженим синочком, які розчулили її прихильників та викликали багато теплих коментарів у соціальних мережах.