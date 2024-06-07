В последнее время исполнительница радует поклонников фотографиями с детьми. Так, недавно Наталья ко Дню вышиванки показала фото с дочкой, которую крепко обнимает.
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Могилевская опубликовала видео, на котором хочет раздать восемь котят, которых нашли брошенными на улицах Киева. Певица появилась в кадре вместе с животными в руках. В то же время на ролике видно коробку, в которой сидели котята.
Впоследствии на видео появляется 4-летняя дочь Натальи – София, которая тоже пришла посмотреть на животных.
Дочь Натальи Могилевской / Скриншот с видео
В конце видео София начинает гладить котят. Девочка была одета в белое платье с цветочным принтом.
Кажется, я снова стала мамой. Кто-то под супермаркетом оставил маленьких вот таких котят, мы сейчас за ними ухаживаем и ищем новых хозяев,
– написала артистка.
Дочь Могилевской возле котят / Скриншот из видео
Что известно о детях Могилевской
- В начале 2024 года Наталья впервые объявила, что стала мамой. Два года назад певица вместе с любимым мужем усыновила двух девочек.
- Дочери артистки являются сестрами, сейчас им по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Из-за сложного детства им пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.
- Могилевская не будет показывать лица девочек в соцсетях.
- Певица недавно рассказала о том, что пришлось пережить ее дочерям до усыновления. Мишель, оказывается, спасла Софии жизнь.
- После двух лет в семье, дочери стали любящими и расслабленными детьми, чем Наталья очень гордится и всегда подчеркивает, что любит их независимо от всего.