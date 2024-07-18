Днями, артистка показала, як відпочиває з доньками на дитячому майданчику. За словами виконавиці, вона навіть підготувала подарунок дівчатам, який врятує їх від спеки.

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Могилевська опублікувала відео у своїх соцмережах, де розповіла про свою старшу 12-річну доньку Мішель. Дівчинка навчається у школі та водночас займається дистанційно.

Наталія показала, як Мішель здобуває знання під час онлайн-уроку. За словами співачки, вона сильно переймається навчанням своїх дітей і хоче забезпечити їм все найкраще.

Хочу, щоб у неї були різні можливості у житті й різні професії,

– поділилася Могилевська.

Наталія Могилевська про старшу доньку / Відео з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у 2022-му Наталія разом з чоловіком всиновила двох дівчат, втім повідомила про це тільки через два роки. Доньки артистки є сестрами, їм по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу – Софія. Дівчата пережили складне дитинство, тому їм довелося адаптуватися до нових умов життя.

Наталія запевнила, що не показуватиме обличчя доньок своїм прихильникам, оскільки не хоче їхньої публічності.

За словами Могилевської, два роки у сім'ї сильно змінили дівчат. Вони стали розслабленими та люблячими, чим артистка дуже пишається.