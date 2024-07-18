На днях, артистка показала, как отдыхает с дочками на детской площадке. По словам исполнительницы, она даже подготовила подарок девочкам, который спасет их от жары.

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Могилевская опубликовала видео в своих соцсетях, где рассказала о своей старшей 12-летней дочери Мишель. Девочка учится в школе и одновременно занимается дистанционно.

Наталья показала, как Мишель получает знания во время онлайн-урока. По словам певицы, она сильно занимается обучением своих детей и хочет обеспечить им все самое лучшее.

Хочу, чтобы у нее были разные возможности в жизни и разные профессии,

– поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская о старшей дочери / Видео из инстаграм-сторис

Напомним, в 2022-м Наталья вместе с мужем вместе с мужем усыновила двух девочек, впрочем, сообщила об этом только через два года. Дочери артистки являются сестрами, им по 12 и 4 года. Старшую девочку зовут Мишель, младшую – София. Девочки пережили сложное детство, поэтому им пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.

Наталья заверила, что не будет показывать лица дочерей своим поклонникам, поскольку не хочет их публичности.

По словам Могилевской, два года в семье сильно изменили девушек. Они стали расслабленными и любящими, чем артистка очень гордится.