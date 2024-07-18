Шанувальники акторки вбиті горем від її втрати. Щодо смерті Шеннен вже висловилися і її колеги.

Цікаво Як Шеннен Догерті виглядала перед смертю: останні фото акторки

Тепер на зв'язок вийшла матір зірки, яка вирішила публічно заявити про себе. Роза Догерті звернулася до усіх, хто підтримував її доньку, та подякувала їм за турботу. Мати Шеннен ніжно згадує про свою дитину.

Вона моя прекрасна дівчинка і моє серце. Наша родина хоче подякувати всім, хто любив і підтримував нашу Шеннен протягом усього її життя. Ми щиро вдячні за це,

– зазначила Роза.



Шеннен Догерті з матір'ю / Фото з інстаграму акторки

Зазначимо, акторка протягом дев'яти років боролася з раком молочної залози. Про свій діагноз Шеннен повідомила у 2015 році. За словами зірки, після ремісії хвороба повернулася. Вона перебувала на 4-й стадії раку з метастазами, які спочатку поширилися на мозок, а згодом – на кістки. Незадовго до смерті акторка розпочала експериментальну терапію та сподівалася на позитивний результат.

Попри сподівання на краще, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відверто висловлювала свої думки про смерть. Шеннен ділилася, що найбільше за все переймалася за маму, тому вирішила самостійно підготуватись до свого похорону. Життя Догерті перервалося на 53-му році.

Нагадаємо, за день до своєї смерті Шеннен Догерті подала заяву про розлучення з чоловіком – Куртом Ісварієнком. Вона відмовилася від аліментів та судового процесу.