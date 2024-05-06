Напередодні Великодня: найріднішій людині Надії Матвєєвої зробили операцію
Джерело:Надія Матвєєва
У світле свято Великодня ведуча Надія Матвєєва приголомшила шанувальників новиною. Вона розповіла, що її мама перенесла операцію.
Надія опублікувала кадр з лікарні, де наразі перебуває її найрідніша людина. Прихильники ведучої вже відреагували на таку несподівану новину.
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Що сталося з мамою Матвєєвої
У своїх соцмережах Надія показала кадр з лікарняної палати, на якому можна побачити і її маму. Ведуча вирішила не розповідати подробиці щодо причини хірургічного втручання.
Втім, вона запевнила, що все з її мамою гаразд. Матвєєва висловила слова подяки лікарям та привітала українців з Христовим Воскресінням.
Зі сподіванням, що після операції найважче для мами у минулому. Вдячна хірургам, лікарям, медсестрам, санітаркам. Бути стійкими, щоб підтримати близьких, тих, хто потребує допомоги, – вимога, яка одночасно забирає сили та надає сил. З Великоднем! Христос воскрес,
– поділилася Надія.
Реакція мережі
Прихильники телеведучої побажали її мамі швидкого одужання. Водночас вони привітала Матвєєву з Великоднем у відповідь.
- "Здоров'я вашій мамі і вам! Христос Воскрес!";
- "Надія, бажаємо вашій матусі найшвидшого одужання! Хай Янголи охоронці оберігають вас та ваших рідних!";
- "Надієчко, скорішого одужання мамі, а вам сил! Божого благословіння та захисту всій вашій родині! Христос Воскрес!";
- "Божої Допомоги Мамі!".
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