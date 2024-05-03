Катерина Молчанова розповіла, що пройшла обстеження на початку грудня, бо робить перевірки щороку. У її родині з обох ліній жінки хворіли на рак.

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Зірка "Гуцулки Ксені" розповіла про рак

На початку лютого в акторки діагностували рак грудей. Через місяць їй зробили операцію та вирізали пухлину, груди зберегли. Тепер вона є людиною, яка звільнилась та вижила від раку. Також Катерина почала місячний курс радіотерапії.

На початку лютого мені діагностували рак грудей. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Груди зберегли й залишили декілька шрамів. Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хімієтерапія не показана,

– розповіла Молчанова.

Молчанова зауважила, що її рак гормонозалежний. Тому вона 5 років щодня прийматиме спеціальні ліки, що введуть її у менопаузу. Через них у 35 в акторки буде штучний клімакс – фактично, це ціна її життя. Лікування від раку може виключити можливість стати мамою, але, за теорією, в її випадку це тимчасово.

Також зірці зробили генетичний тест, що перевіряє на схильність до різних видів раку. Він виявився негативним, але їй однаково потрібно приймати ліки та часто перевірятися у лікаря.

Протягом останніх 3 років моє життя змінювалось багато разів. Я встигла пережити розлучення, депресивний епізод із прийманням антидепресантів, повномасштабне вторгнення, біженство з дитиною, усі приколи життя мами з дитиною в іншій країні та рак. Кожен цей етап був максимально трансформаційним. Але рак якось швидко, без запитань, відсік все непотрібне,

– зізналась Катерина.



Катерина Молчанова / Фото з інстаграму акторки

Що було для акторки найважчим

Катерина Молчанова зауважила, що найскладніше було зізнатись про хворобу близьким та у цьому стані думати про майбутнє доньки.

Мені було так погано, що хотілося здохнути. Але потім я згадувала, що мені погано від того, що я можу померти, і я передумувала. І так по колу. Жити уважніше. Ось чому мене навчив рак. Уважніше до свого часу, рішень, до свого оточення,

– додала актриса.

Наприкінці Катерина закликала усіх записати себе та рідних на огляд. І ще до результатів жити своє життя уважніше.