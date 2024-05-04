Він показався під крапельницею та навіть розсекретив свій діагноз. На тлі погіршення самопочуття телеведучий закликав усіх берегти себе.
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Що відомо про стан здоров'я Володимира Остапчука
З'ясувалося, що в шоумена стався нервовий зрив. До нього додому тричі приїжджали лікарі, а згодом на швидкій відвезли в лікарню.
Кілька уколів, крапельниця і додому спати… Так що бережіть себе і нерви,
– підкреслив ведучий.
Володимир Остапчук опинився під крапельницею / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я інших зірок
- Відома прима-балерина Катерина Кухар отримала травму під час нещодавнього виступу, в результаті якої розірвала м'яз. На жаль, це не дозволить їй завершити тур.
- Акторка Катерина Молчанова розповіла про боротьбу з онкозахворюванням, повідомивши, що діагноз їй поставили на початку лютого. Після цього знаменитості провели операцію з видалення пухлини в грудях. Тепер вона розпочала місячний курс променевої терапії й протягом наступних п'яти років прийматиме спеціальні препарати для лікування гормонозалежного раку.
- Дружина Віктора Павліка днями поділилася, що здоров'я її чоловіка знаходиться в критичному стані через вроджену ваду серця. Попри те, що раніше артист опирався хірургічному втручанню, тепер він погодився на операцію на серце.