Він показався під крапельницею та навіть розсекретив свій діагноз. На тлі погіршення самопочуття телеведучий закликав усіх берегти себе.

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З'ясувалося, що в шоумена стався нервовий зрив. До нього додому тричі приїжджали лікарі, а згодом на швидкій відвезли в лікарню.

Кілька уколів, крапельниця і додому спати… Так що бережіть себе і нерви,

– підкреслив ведучий.

Володимир Остапчук опинився під крапельницею / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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