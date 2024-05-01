Втім, Катерина Репяхова розповіла, що все ж є хороші новини. Чоловіка днями вмовили на операцію. Що цікаво, зробила це не кохана.
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Що Катерина Репяхова сказала про операцію Віктора Павліка
Дружина артиста поділилася, що лікарі зв'язалися з виконавцем і вмовили його на операцію, яку він відкладав довгий час.
У Віктора Павліка критична ситуація, він може померти у будь-який момент,
– підкреслила блогерка.
Віктору Павліку скоро зроблять операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про хворобу Віктора Павліка
- В липні минулого року виконавець пройшов обстеження. Саме тоді лікарі виявили, що йому загрожує раптова смерть.
- Річ у тім, що вроджена вада серця призвела до того, що з віком один з серцевих клапанів Павліка вийшов з ладу, що спричинило необхідність його заміни на штучний.
- Співак планував операцію на осінь, але зрештою вирішив її скасувати. За словами дружини Віктора, він раніше відмовився від операції, оскільки його нічого не бентежить по здоров'ю. Крім того, у матері артиста, якій понад 80 років, хворе серце, і чоловік вірить, що проживе стільки ж, скільки й вона.