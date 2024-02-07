Чоловік зауважив, що Олег Винник, який протягом останніх двох років живе в Німеччині, розчарував його. Він заявив, що образ співака виявився фальшивим.

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Михайло Ясинський висловився про Винника та Лободу

На думку продюсера, імідж Олега постраждав, тому що він не зміг відповідати своєму образу. Виявилось, що артист – насправді інша людина у порівнянні з тим, як він себе позиціонував. Тому й прихильники Винника розчарувалися в ньому, як сказав Ясинський.

Людина виявилася неспроможною відповідати створеному власноруч іміджу. Тим сенсам, про які він співав. Саме ця аудиторія від нього щось чекала. Спочатку було розчарування, а потім стало, навіть, трошки смішно,

– розповів він.

Михайло також припустив, яке майбутнє в Україні чекає на співачку Світлану Лободу, яка продовжує говорити та співати російською. Він вважає, що артистка навряд чи з'явиться в українському медіапросторі. Хоча думає, що деякі українці все ж ходитимуть на її концерти.

Розчарую вас. Все одно дуже багато людей ходитимуть на її концерти. Водночас є чимало людей, навіть серед медійної еліти, які, через свої погляди, не пропустять таких артистів у ефіри,

– сказав чоловік.

Ясинський зазначив, що Лободі не допоможе виконання пісень українською, так і російською, щоб втриматися у шоубізнесі. Натомість Михайло вважає, що будь-якого артиста, хто й досі співає мовою окупанта, чекає доля маргінала.

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