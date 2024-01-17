Лідер гурту ТНМК Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) вважає, що час завжди викриває справжню позицію людини. Так сталося зі Світланою Лободою, яка не може відірватися від російського та продовжує створювати треки для росіян.

Дивіться також Оля Цибульська зізналася, чи спілкується з експіарницею, яка пішла працювати до Лободи

Фагот про Лободу та інших співунів російською

Якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз, після того, що ми вже всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти хто? Ти – ворог України! Тут не може бути нюансів,

– однозначно висловився Фагот.

Музикант підкреслив, що він нормально ставиться до російськомовних людей, а особливо військових. Адже вони відстоюють українську ідею і готові жертвувати життям. Але зі співаками розмова має бути геть іншою.

"Я розумію, що деякі зараз перевзулися. Це нормально, що люди усвідомлюють, що робили щось там не так. Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово перевзулися", – зауважив репер.

Як Лобода "тимчасово перевзулась"

На початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода казала, що вивчає українську мову і буде спілкуватися нею в Україні. Мова йшла навіть про те, що співачка може поїхати виступати для військових.

Водночас артистка оскандалилась концертом у Харкові, де принижувала дівчину-активістку. Виступила на сцені з росіянами. Та випустила трек двома мовами, де російськомовний з красномовною назвою "Рига – Ніцца" (тоді як в україномовному фігурує Київ).

В останньому інтерв'ю Лобода заявила, що "не російська мова вбиває", і взагалі "більшість України говорять російською". Очевидно, що артистка просто не хоче відмовлятися від російської аудиторії. Або досі не розуміє, що відбувається в країні.