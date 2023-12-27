В інтерв'ю зірка "Ліги сміху" згадав про українських зірок, які, наче для галочки, показали свою патріотичну позицію. Але згодом не довели цю позицію своїми діями, адже повиїжджали з країни.

До слова Мені *бать як страшно, – відомий ведучий відповів на закиди про те, чому не на фронті

Фіма Константиновський про Потапа, Винника та Яму

Гуморист емоційно висловився про таких артистів, як Олег Винник, Потап і Влад Яма. Він сподівається, що ці люди не повернуться ні на екрани, ні до України.

Мені дуже сумно, що в народу дуже коротка пам'ять, і я сподіваюсь, що все ж таки, коли приїде Винник в країну – він піде на*уй. Коли повернеться Потап – він піде на*уй. Найсмішніше, коли вони імітують те, що вони начебто нас розуміють там,

– висловився Фіма Константиновський.

Ведучий згадав скандальні відео Потапа у соцмережах. Він підкреслив: якщо хтось є лідером думок, він не може витрачати увагу 1,5 мільйона підписників на "якусь ху*ню з душу".

"Тебе повинні люди забути. Я майже не коментував жодну таку суперечку в соцмережах, ніколи не розводив зради, щоб зайвий раз не нагадувати людям про те, що є така людина. Є люди, які зрадили країну і своїх прихильників. Я сподіваюсь, що люди будуть пам'ятати про це", – підсумував Константиновський.

Інтерв'ю з Фімою Константиновським: дивіться відео онлайн

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