В інтерв'ю зірка "Ліги сміху" згадав про українських зірок, які, наче для галочки, показали свою патріотичну позицію. Але згодом не довели цю позицію своїми діями, адже повиїжджали з країни.
До слова Мені *бать як страшно, – відомий ведучий відповів на закиди про те, чому не на фронті
Фіма Константиновський про Потапа, Винника та Яму
Гуморист емоційно висловився про таких артистів, як Олег Винник, Потап і Влад Яма. Він сподівається, що ці люди не повернуться ні на екрани, ні до України.
Мені дуже сумно, що в народу дуже коротка пам'ять, і я сподіваюсь, що все ж таки, коли приїде Винник в країну – він піде на*уй. Коли повернеться Потап – він піде на*уй. Найсмішніше, коли вони імітують те, що вони начебто нас розуміють там,
– висловився Фіма Константиновський.
Ведучий згадав скандальні відео Потапа у соцмережах. Він підкреслив: якщо хтось є лідером думок, він не може витрачати увагу 1,5 мільйона підписників на "якусь ху*ню з душу".
"Тебе повинні люди забути. Я майже не коментував жодну таку суперечку в соцмережах, ніколи не розводив зради, щоб зайвий раз не нагадувати людям про те, що є така людина. Є люди, які зрадили країну і своїх прихильників. Я сподіваюсь, що люди будуть пам'ятати про це", – підсумував Константиновський.
Інтерв'ю з Фімою Константиновським: дивіться відео онлайн
Інші думки зірок про артистів, які виїхали
- Павло Зібров вважає, що Винник, Потап та інші артисти злякалися та розгубилися з початком великої війни. А розбірки з ними краще проводити після перемоги.
- Згадуючи Олега Винника, Маша Єфросиніна висміяла його. "Пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист", – сказала ведуча Олі Поляковій.
- Юлія Саніна вважає, що шанувальники одразу помічають неправду і зрадливість з боку артистів. Тому залежить від Винника, чи сприйме його аудиторія, коли він захоче повернутися.