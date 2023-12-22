Маша Єфросиніна та Оля Полякова у новому випуску свого шоу пригадали концерт співачки, який проходив на НСК "Олімпійський". Тоді співачка виходила на сцену перед колегою – Олегом Винником.

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Маша Єфросиніна висміяла Винника

Нагадуючи Олі про цей виступ, Маша Єфросиніна посміялася з Олега Винника.

Пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист,

– висловилась телезірка.

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Вочевидь, ставлення телеведучої до цього співака не найкраще, адже Винник зробив вибір та покинув Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, посилаючись на хворобу. Сюди він не повертається, та й невідомо, чи готові українці зараз його прийняти.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося нове фото Олега Винника. Керівниця фан-клубу показала артиста в компанії з волонтерами. Соцмережі співака вже давно не дійсні.

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