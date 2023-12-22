Маша Єфросиніна та Оля Полякова у новому випуску свого шоу пригадали концерт співачки, який проходив на НСК "Олімпійський". Тоді співачка виходила на сцену перед колегою – Олегом Винником.
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Маша Єфросиніна висміяла Винника
Нагадуючи Олі про цей виступ, Маша Єфросиніна посміялася з Олега Винника.
Пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист,
– висловилась телезірка.
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Вочевидь, ставлення телеведучої до цього співака не найкраще, адже Винник зробив вибір та покинув Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, посилаючись на хворобу. Сюди він не повертається, та й невідомо, чи готові українці зараз його прийняти.
Що інші зірки кажуть про Винника
- Арсен Мірзоян зізнався, що він та Олег Винник ніколи не були друзями, хоч співак виступав на його весіллі з Тонею Матвієнко. На думку Мірзояна, Винник ще може неочікувано повернутися.
- Юлія Саніна вважає, що шанувальники одразу помічають неправду і зрадливість з боку артистів. Тому залежить від Винника, чи сприйме його аудиторія.
- На думку Зіброва, Винник, Потап та інші артисти злякалися та розгубилися з початком великої війни. А розбірки з ними краще проводити після перемоги.