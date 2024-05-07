Страшно та напружено, – MELOVIN заявив, що у Швеції під час Євробачення-2024 небезпечно
Джерело:ЖВЛ
Співак MELOVIN напередодні Євробачення вирушив до Швеції, де виступав на вечірках. Артист зізнався, що ці концерти були для нього тривожними та бентежними.
Зірка Євробачення-2018 MELOVIN традиційно виступає на вечірках з нагоди музичного конкурсу. Цьогоріч він приїхав до Мальме, де проходить Євробачення-2024.
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MELOVIN розповів, що виступати у Швеції небезпечно
Виконавець зізнався, що атмосфера у Швеції зараз вкрай напружена. Причиною є участь Ізраїлю в музичному конкурсі – проти цього відбуваються протести.
У місті дуже було напружено, тому що скрізь заклики з дискваліфікації Ізраїлю з Євробачення, прапори Палестини, дуже багато мітингів і погроз. На площі спалювався Коран, звичайно, виступати було страшно,
– зізнався MELOVIN.
Артист зізнався, що він та його команда трохи хвилювалися, чи може щось трапитися просто під час виступу. На щастя, все обійшлося.
Що відомо про участь Ізраїлю в Євробаченні-2024
- Ізраїль допустили до Євробачення-2024 попри суспільну критику та заклики виключити країну з музичного конкурсу – все через війну з ХАМАС. Утім, була одна умова від організаторів – спершу надати їм пісню та її текст. Та це стандартна процедура, яку повинен пройти кожен учасник.
- У початковій версії пісні Еден Голан October Rain організатори знайшли натяки на війну та політичний підтекст. Ізраїльський мовник спершу відмовлявся пропонувати інший трек, але президент країни наполіг на тому, що їм варто взяти участь у Євробаченні. Друга пісня Dance Forever теж не задовольнила Європейську мовну спілку. Лише трек Hurricane затвердили офіційно.
- Водночас представниця Ізраїлю продовжує потерпати від булінгу та образ з боку певної частини єврофанів. Через це ЄМС зробила офіційну заяву із закликом припинити вживати мову ворожнечі чи переслідування стосовно будь-яких артистів.