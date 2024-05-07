Зірка Євробачення-2018 MELOVIN традиційно виступає на вечірках з нагоди музичного конкурсу. Цьогоріч він приїхав до Мальме, де проходить Євробачення-2024.

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MELOVIN розповів, що виступати у Швеції небезпечно

Виконавець зізнався, що атмосфера у Швеції зараз вкрай напружена. Причиною є участь Ізраїлю в музичному конкурсі – проти цього відбуваються протести.

У місті дуже було напружено, тому що скрізь заклики з дискваліфікації Ізраїлю з Євробачення, прапори Палестини, дуже багато мітингів і погроз. На площі спалювався Коран, звичайно, виступати було страшно,

– зізнався MELOVIN.

Артист зізнався, що він та його команда трохи хвилювалися, чи може щось трапитися просто під час виступу. На щастя, все обійшлося.

Що відомо про участь Ізраїлю в Євробаченні-2024