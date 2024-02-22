Місцеві видання повідомляють, що конкурсну пісню Ізраїля для Євробачення можуть дискваліфікувати. На думку EBU, вона містить політичний підтекст.

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Ізраїлю загрожує дискваліфікація

Представниця Ізраїлю Еден Голан мала презентувати свою конкурсну пісню ще минулого тижня, однак організатори Євробачення надіслали запит на перевірку тексту.

Європейські джерела повідомляють, що EBU хоче дискваліфікувати трек після перевірки. Пісня під назвою October Rain, на їхню думку, має політичні заяви. Зокрема, саме у жовтні ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Після цих повідомлень в Ізраїлі зібралась корпоративна рада телекомпанії, яка вирішила не змінювати ні слова треку, ні пісню. Навіть у тому випадку, якщо країні загрожуватиме дискваліфікація.

Наразі між ізраїльською телекомпанією Kan та EBU тривають перемовини.

Шлях Ізраїлю до Євробачення