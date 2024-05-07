Звезда Евровидения-2018 MELOVIN традиционно выступает на вечеринках по случаю музыкального конкурса. В этом году он приехал в Мальме, где проходит Евровидение-2024.
Интересно Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – фаворитами Евровидения-2024
MELOVIN рассказал, что выступать в Швеции опасно
Исполнитель признался, что атмосфера в Швеции сейчас крайне напряженная. Причиной является участие Израиля в музыкальном конкурсе – против этого происходят протесты.
В городе очень было напряженно, потому что везде призывы по дисквалификации Израиля с Евровидения, флаги Палестины, очень много митингов и угроз. На площади сжигался Коран, конечно, выступать было страшно,
– признался MELOVIN.
Артист признался, что он и его команда немного волновались, может ли что-то случиться просто во время выступления. К счастью, все обошлось.
Что известно об участии Израиля в Евровидении-2024
- Израиль допустили к Евровидению-2024 несмотря на общественную критику и призывы исключить страну из музыкального конкурса – все из-за войны с ХАМАС. Впрочем, было одно условие от организаторов – сначала предоставить им песню и ее текст. И это стандартная процедура, которую должен пройти каждый участник.
- В начальной версии песни Эден Голан October Rain организаторы нашли намеки на войну и политический подтекст. Израильский вещатель сначала отказывался предлагать другой трек, но президент страны настоял на том, что им стоит принять участие в Евровидении. Вторая песня Dance Forever тоже не удовлетворила Европейский вещательный союз. Только трек Hurricane был официально утвержден.
- В то же время представительница Израиля продолжает страдать от буллинга и оскорблений со стороны определенной части еврофанов. Из-за этого ЕМС сделала официальное заявление с призывом прекратить употреблять язык вражды или преследования в отношении любых артистов.