Звезда Евровидения-2018 MELOVIN традиционно выступает на вечеринках по случаю музыкального конкурса. В этом году он приехал в Мальме, где проходит Евровидение-2024.

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MELOVIN рассказал, что выступать в Швеции опасно

Исполнитель признался, что атмосфера в Швеции сейчас крайне напряженная. Причиной является участие Израиля в музыкальном конкурсе – против этого происходят протесты.

В городе очень было напряженно, потому что везде призывы по дисквалификации Израиля с Евровидения, флаги Палестины, очень много митингов и угроз. На площади сжигался Коран, конечно, выступать было страшно,

– признался MELOVIN.

Артист признался, что он и его команда немного волновались, может ли что-то случиться просто во время выступления. К счастью, все обошлось.

Что известно об участии Израиля в Евровидении-2024