Ця перероблена композиція задовольнила правила EBU. Так, представниця Ізраїлю випустила трек і вже навіть зняла кліп до нього.
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З якою піснею Ізраїль візьме участь в Євробаченні-2024
Еден Голан виступатиме з композицією Hurricane, яку створили Керен Пелеш, Став Бегер і Аві Огайон. Цікаво, що пісня має ту саму музику, що й October Rain, яку напередодні відхилила Європейська мовна спілка.
Відомо, що остаточне рішення щодо конкурсного треку Hurricane прийняв ізраїльський комітет з відбору пісень.
Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн
Чому Ізраїль змінив пісню на Євробачення-2024
- Річ у тім, що Європейська мовна спілка (EBU) вирішила переглянути текст композиції October Rain, з яким Еден мала їхати до Мальме, на предмет політичного підтексту і згадок про війну. Так, EBU побачила в пісні натяки на напад ХАМАСу, тому запросила Ізраїль змінити композицію.
- Спочатку ізраїльський мовник відмовився це робити, але згодом подав новий трек Dance Forever. Європейська мовна спілка його також відхилила.
- Зрештою, Еден Голан виступить на конкурсі з піснею Hurricane, змінивши текст, щоб відповідати правилам EBU.
- Це рішення було прийнято на прохання президента, який підкреслив важливість представлення Ізраїлю на світовій сцені.