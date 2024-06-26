Співак не лише зворушливо привітав маму зі святом, але й поділився з шанувальниками рідкісним фото іменинниці. До того ж він розповів про особливий сюрприз, який влаштував для мами.

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MELOVIN днями приїхав до Одеси на день народження матусі. Його візит став справжньою несподіванкою для Валентини Володимирівни. Святкування відбулося в одному з місцевих ресторанів, де артист провів час у колі найближчих людей. Водночас він не лише розповів про подію, але й поділився з шанувальниками кількома фотографіями зі свята. Зокрема, показав рідкісне фото мами.

Дякую тобі за цей світ, дякую за ту підтримку, яку ти завжди мені надаєш. Дякую за те, що завжди вислухаєш, ніколи не засудиш і завжди приймаєш мене таким, який я є. Люблю тебе! Будь ласка, будь в мене якомога довше здоровою. Многая літа. Я завжди поруч. Твій син,

– зворушливо написав виконавець.

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