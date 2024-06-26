Певец не только трогательно поздравил маму с праздником, но и поделился с поклонниками редким фото именинницы. К тому же он рассказал об особом сюрпризе, который устроил для мамы.

Не пропустите 13 лет прожил с предательницей Ани Лорак: где сейчас Юрий Фалеса, дом которого, уничтожили россияне

MELOVIN на днях приехал в Одессу на день рождения мамы. Его визит стал настоящей неожиданностью для Валентины Владимировны. Празднование состоялось в одном из местных ресторанов, где артист провел время в кругу самых близких людей. В то же время он не только рассказал о событии, но и поделился с поклонниками несколькими фотографиями с праздника. В частности, показал редкое фото мамы.

Спасибо тебе за этот мир, спасибо за ту поддержку, которую ты всегда мне оказываешь. Спасибо за то, что всегда выслушаешь, никогда не осудишь и всегда принимаешь меня таким, какой я есть. Люблю тебя! Пожалуйста, будь у меня как можно дольше здоровой. Я всегда рядом. Твой сын,

– трогательно написал исполнитель.

Кто еще из украинских звезд делился фотографиями с мамами