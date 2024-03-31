Святослав Вакарчук опублікував на особистій сторінці рідкісний знімок. Це фото з мамою музиканта – Світланою Олександрівною.

До слова Світло переможе темряву, – "Океан Ельзи" випустив першу англомовну пісню в історії гурту

Святослав Вакарчук показав знімок з мамою

Лідер гурту "Океан Ельзи" похвалився, що мав нагоду цілий день провести з мамою. Вони удвох відвідали Мукачево. Святослав подякував неньці за настрій та спогади.

Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій,

– написав Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук з мамою / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

У коментарях діляться враженнями щодо рідкісного фото й роблять компліменти Святославу та його мамі:

"Чудове фото! Безмежна подяка вашій матусі, за вас! Святослав, ми вас любимо, ви найкращий!";

"Дякуємо матусі за такого талановитого та дуже чуттєвого і достойного своєї країни сина";

"Знаходити час для мами, то дуже важливо, як для мами, так і для життя сина";

"Дуже рада за вас! Це чудова розрядка для нервової системи. Поєднання приємного з корисним";

"Яка красива жінка";

"Такі схожі".

Що відомо про дитинство Святослава

Місто Мукачево – рідне для Святослава Вакарчука, адже саме там він народився. Світлана Олександрівна теж з'явилась на світ у Мукачеві. У це місто отримала скерування її мама Ніна, бабуся музиканта, яка працювала освітянкою.

Щоправда, Іван Вакарчук з дружиною сином переїхав до Львова, коли Святославу було 2 роки. Там вони проживали постійно. У дитинстві майбутній артист грав у КВК, створював шкільний театр, грав у баскетбол.