Юрій Фальоса народився у 1961 році у Свердловській області (РФ). За рік часу сім'я перебралась до Маріуполя Донецької області. Там хлопець пішов у перший клас, а от закінчувати навчання довелось у Магадані, адже сім'я знову переїхала. Що відомо про життя продюсера та де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Шлях до продюсерської кар'єри

Фальоса закінчив музичну школу та училище, згодом здобув освіту у Київському інституті цивільної авіації. Під час навчання грав на гітарі в рок-групі "Крок", а згодом – у гурті "Альціона". Останній – навіть збирав стадіони по всьому СРСР. Через навчання Юрій не мав змоги постійно гастролювати, тому пішов зі сцени, але продовжив виступати та співати у столичних ресторанах.

Згодом доля закинула на роботу головного інженера в Магаданському аеропорту, а за деякий час чоловік навіть став начальником відділу спецтранспорту Магаданського управління цивільної авіації.

З наступними роками Фальоса здобув ще декілька освіт у різних вишах, а наприкінці 80-х початку 90-х почав відкривати власні кооперативи.

У 1992 році переїхав жити до Чернівців. Разом із друзями відкрили продюсерський центр "Титан". У той час Юрій познайомився з Кароліною Куєк (більш відомою, як Ані Лорак).

Співпраця з артистами

Одним із перших успішних проєктів стала особа зрадниці Ані Лорак. Окрім професійного аспекту життя, обох поєднували й романтичні стосунки.

Продюсер розповідав, що закохався у Кароліну, коли вперше побачив її на сцені. Дівчині на той момент було 13 років.

Згодом Юрій підписав із нею контракт на 10 років і навчив практично усього. Сама співачка зізнавалась, що саме він навчив її "їсти ножем і виделкою".

Ані Лорак і Юрій Фальоса / Фото видання dialog.ua

Далі Фальоса співпрацював зі співачкою Мікою Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай). Продюсер розповідав, що вклав дуже багато грошей у розвиток виконавиці. По-справжньому Міка "вистрілила" в Росії.

З дівчиною Юрій познайомився у Скадовську на пісенному конкурсі. Вони підписали контракт і почали працювати над образом, стилем і піснями.

Міка Ньютон і Юрій Фальоса / Фото ТСН

За декілька років Міка Ньютон подала в суд на продюсера, адже була впевнена, що чоловік і компанія присвоїли кошти співачки. Наскільки відомо, то виконавиця виграла судові засідання, а Фальоса на той час загрузнув у боргах.

Сам продюсер розповідав, що він вклав у неї всі гроші, а артистка не розуміла, що навіть після п'яти років співпраці борги не лишаються відпрацьованими. Він запевняв, що на відміну від Міки Ньютон, Ані Лорак відпрацювала усі кошти, які в неї вклали, і навіть більше.

Фальоса також мав й інші проєкти: Маша Гойя, Яна Романова, гурт "Bionik", Маша Собко та інші.

Особисте життя

У 1983 році чоловік одружився з дівчиною Ольгою, з якою у шлюбі прожив 11 років. У пари народився син Артем, який є директором компанії "Falyosa Family Factory" та донька Іванна, яка працює перекладачкою і викладає іноземні мови.

Від дружини продюсер пішов через нове захоплення – Ані Лорак. Попри те, що Фальоса був старшим від своєї обраниці на 18 років, це не завадило прожити їм разом 13 років у цивільному шлюбі. Юрій розповідав, що йому досі неприємно згадувати про те, як згодом склались їхні стосунки.

Ані Лорак і Юрій Фальоса / Фото видання kulpravda.com

Я думаю, що я навчив її всьому. І як поводитися з чоловіками, і як з генералами, і з президентами, і з бізнесменами. Кожен чоловік хотів би таку жінку, – розповідав Фальоса про Лорак.

Співачка пішла від чоловіка, бо закрутила роман з українським футболістом Сергієм Ребровим. На той час, чинний тренер збірної України з футболу, був одружений та виховував сина. Два сімейства дружили та часто зустрічались.

Згодом між Сергієм і Кароліною вибухнули почуття. За чутками, Ребров не хотів розводитись із дружиною, тому запропонував співачці залишитись коханкою, але вона нібито відмовилась. Фальоса досі не може пробачити такого вчинку виконавиці.

Після розставання із Лорак, Юрій зустрічався три роки із художницею Ольгою Вишневською, а у 2012 році доля звела продюсера зі співачкою Машею Гойя. Тривалий час усі думали, що пара одружилась, однак в одному з інтерв'ю жінка поділилась, що Фальоса робив їй пропозицію, але вона не погодилась.

Пара познайомилась завдяки виконавиці Світлані Тарабаровій, яка сказала дівчині, що продюсер шукає співачку. Вона пішла на проби й почала співпрацю з чоловіком. За її словами, тоді Фальоса був у боргах через рішення суду щодо справи з Мікою Ньютон, і їм довелось все починати з "мінусів".

Згодом робочі стосунки переросли у роман. Жінка розповідала, що чоловік хотів одружитись, але вона відмовилась, бо не кохала його. У 2015 році стало відомо, що пара розлучається. Причина – зрада співачки із впливовим іноземцем.

У 2016 році Юрій одружився з 19-річною Катериною, а за рік у пари народився син Олександр.

Де зараз Юрій Фальоса

16 березня 2022 року у будинок продюсера, який розташовувався у Подільському районі Києва, влучив ворожий снаряд. Тоді Фальоса повідомив, що ні будинку, ні студії, у нього більше немає.

Будинок Юрія Фальоси / Фото з фейсбуку продюсера

Згодом чоловік зник із радарів публічності. Екскохана, Маша Гойя, повідомила, що Фальоса перебрався жити до Росії.

У переписці зі Славою Дьоміним, продюсер сказав, що перебуває не в країні-агресорці, а в українському Криму. За його словами, він поїхав на півострів, щоб привести до ладу могилу батька, а за деякий час планує відновити будинок у Києві, який знищили росіяни.

Однак як Фальоса потрапив на тимчасово окуповану територію – питання лишається відкритим.