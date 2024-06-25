Олександр Пономарьов зворушливо вшанував пам'ять покійної матері – Любові Анатоліївни. Він присвятив їй щемливий допис.
До слова Мені шкода їх, – Пономарьов неочікувано висловився про зрадниць Лорак і Повалій
Виконавець розповів, що сьогодні, 25 червня, минуло 20 років зі смерті матері. Олександр Пономарьов опублікував архівне чорно-біле фото Любові Анатоліївни, яка була родом з Донеччини.
Сьогодні 20 років як тебе немає, мамо! Царство Небесне рабі Божій Любові! Пам'ятаємо,
– написав Олександр Пономарьов.
Мама Олександра Пономарьова / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова
Чим відомий Олександр Пономарьов
- Олександр Пономарьов у дитинстві до 18 років займався боксом. Але саме мама помітила у ньому ще один талант – співочий. Своє перше фортепіано він отримав, коли закінчував восьмий клас у школі.
- На одному з поєдинків Олександр пропустив удар, у нього погіршився зір. Лікарі порадили йому залишити спорт, тож він вступив у музичне училище.
- У 1993 Олександр Пономарьов виграв на фестивалі "Червона рута". Через 3 роки вийшов його перший альбом "З ранку до ночі". Згодом вийшла друга платівка, а за нею відбувся великий сольний концерт "Перша і остання любов". У 2003 році Пономарьов став першим представником від України на Євробаченні.
- Зараз Олександр Пономарьов разом з Дзідзьо та Юрієм Горбуновим організовують благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном.