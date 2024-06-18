Юрій Городецький – український військовослужбовець та суперфіналіст шоу "Голос країни-13". Його дружина також військовослужбовиця. У сім'ї захисників днями сталося поповнення – на світ з'явилась третя дитина.

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Юрій Городецький та його кохана стали батьками втретє. У них народився син – це сталося у День батька, який цьогоріч святкували 16 червня.

Кохана, це найкращий подарунок на День батька. Я найщасливіший батько у світі. Безмежно Вас кохаю,

– написав Юрій Городецький.



Перше фото малюка / Фото з інстаграму Юрія Городецького

Багатодітну сім'ю привітала з поповненням Наталія Могилевська. Вона зустрічалась з подружжям в Одесі напередодні пологів. Співачка розсекретила, що третього сина назвали Олександром.

Вітайте! У родині Городецьких вчора народився хлопчик, Олександр. Ми бачилися 2 дні тому на концерті в Одесі. Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося, наступного дня вони народили, – розповіла артистка.

Чим відомий Юрій Городецький