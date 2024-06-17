Його шлях у ЗСУ розпочався ще 29 травня. Артист підкреслив, що це було ретельно обдумане рішення, передає Show 24.

Не пропустіть Женя Галич заговорив про військових: "Інколи варто дати відпочити"

До того ж Сергій добровільно долучився до військових лав. Виконавець зауважив, що прийняв таке рішення через сімейні обставини. За його словами, він відчув, що "час настав і годі зволікати".

Я почекав, коли трохи підросте донька і дружині стане легше справлятися з двома дітьми,

– зазначив співак.

Водночас артист поділився, що вже приблизно розуміє, де служитиме та зможе бути корисним. Втім, подробиці Мартинюк розкриє згодом – після завершення військових навчань.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Мартинюком читайте згодом на Show 24.

Також Сергій розповів, як його дружина відреагувала на рішення взяти до рук зброю. Жінка спокійно прийняла цей факт і підтримала чоловіка.

У нас було чимало дискусій за останній рік. Від того, що армія – це не для мене з моїм відчуттям комфорту і звичками до того, що тут я набагато корисніший. Врешті, її підтримка, а зараз подеколи й нотки гордості в голосі, важили для мене чи не найбільше. Зараз це тримає і надихає,

– підкреслив Мартинюк.

Артист додав, що інші учасники гурту "Фіолет" підтримали рішення фронтмена щодо служби в ЗСУ. Ба більше, деякі з них навіть також долучилися до армії.

Що відомо про Сергія Мартинюка