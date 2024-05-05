Народна артистка України Бурмака висловилась про трек Teresa & Maria: "Комок став у горлі"

Вже зовсім скоро Jerry Heil і alyona alyona виступлять на великій сцені пісенного конкурсу Євробачення-2024. Виступ та конкурсний трек дуету прокоментувала народна артистка України Марія Бурмака.

Вона зізналася, чи подобається їй композиція та номер, який зрежисувала Таня Муіньо. Після перегляду однієї з репетицій українського дуету Марія підкреслила, що в неї "комок став у горлі".

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Що Марія Бурмака сказала про трек Jerry Heil і alyona alyona

Народна артистка України вважає, що пісня, і виконання, і постановка Таню Муіньо фантастичні.

Я коли дивилась аж комок став у горлі. Це як кожен з нас, з бронею на плечах і на серці все одно іде під вибухами. Чи зрозуміють європейці, що це не салюти, а це ракети, невідомо. Але це розуміє кожен з нас, як це, жити перед велетенською смертоносною махіною. Коли майже в кожного є близькі, які життям своїм стримують цей молох,

– поділилася виконавиця.

Марія зауважила, що композиція Teresa & Maria — це концентрація сили, болю і надії.

Це пісня не про мати Терезу і Діву Марію. Це пісня про те, що добро перемагає зло, що є хтось у світі, хто стримує криваву навалу,

– додала співачка.

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