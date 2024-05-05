Вона зізналася, чи подобається їй композиція та номер, який зрежисувала Таня Муіньо. Після перегляду однієї з репетицій українського дуету Марія підкреслила, що в неї "комок став у горлі".
Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Що Марія Бурмака сказала про трек Jerry Heil і alyona alyona
Народна артистка України вважає, що пісня, і виконання, і постановка Таню Муіньо фантастичні.
Я коли дивилась аж комок став у горлі. Це як кожен з нас, з бронею на плечах і на серці все одно іде під вибухами. Чи зрозуміють європейці, що це не салюти, а це ракети, невідомо. Але це розуміє кожен з нас, як це, жити перед велетенською смертоносною махіною. Коли майже в кожного є близькі, які життям своїм стримують цей молох,
– поділилася виконавиця.
Марія зауважила, що композиція Teresa & Maria — це концентрація сили, болю і надії.
Це пісня не про мати Терезу і Діву Марію. Це пісня про те, що добро перемагає зло, що є хтось у світі, хто стримує криваву навалу,
– додала співачка.
Що відомо про виступ Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні
- Представниці України з'являться на великій сцені у Швеції 7 травня у першому півфіналі конкурсу. Заплановано, що вони виступлять п'ятими, де виконають пісню Teresa & Maria, яка написана українською та англійською мовами.
- Дует вже завершив дві репетиції, під час яких співачки виявили необхідність внести деякі корективи у свій виступ. Зокрема, довжину сукні Яни планують дещо змінити.
- За останніми прогнозами букмекерів, хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim має найбільше шансів на перемогу. Виконавець Nemo зі Швейцарії з треком The Code займає друге місце у рейтингу, а український дует замикає трійку лідерів.