Она призналась, нравится ли ей композиция и номер, который срежиссировала Таня Муиньо. После просмотра одной из репетиций украинского дуэта Мария подчеркнула, что у нее "комок стал в горле".

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Что Мария Бурмака сказала о треке Jerry Heil и alyona alyona

Народная артистка Украины считает, что песня, и исполнение, и постановка Тани Муиньо фантастические.

Я когда смотрела аж комок стал в горле. Это как каждый из нас, с броней на плечах и на сердце все равно идет под взрывами. Поймут ли европейцы, что это не салюты, а это ракеты, неизвестно. Но это понимает каждый из нас, как это, жить перед огромной смертоносной махиной. Когда почти у каждого есть близкие, которые жизнью своей сдерживают этот молох,

– поделилась исполнительница.

Мария отметила, что композиция Teresa & Maria – это концентрация силы, боли и надежды.

Это песня не о матери Терезе и Деве Марии. Это песня о том, что добро побеждает зло, что есть кто-то в мире, кто сдерживает кровавое нашествие,

– добавила певица.

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