Она призналась, нравится ли ей композиция и номер, который срежиссировала Таня Муиньо. После просмотра одной из репетиций украинского дуэта Мария подчеркнула, что у нее "комок стал в горле".
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Что Мария Бурмака сказала о треке Jerry Heil и alyona alyona
Народная артистка Украины считает, что песня, и исполнение, и постановка Тани Муиньо фантастические.
Я когда смотрела аж комок стал в горле. Это как каждый из нас, с броней на плечах и на сердце все равно идет под взрывами. Поймут ли европейцы, что это не салюты, а это ракеты, неизвестно. Но это понимает каждый из нас, как это, жить перед огромной смертоносной махиной. Когда почти у каждого есть близкие, которые жизнью своей сдерживают этот молох,
– поделилась исполнительница.
Мария отметила, что композиция Teresa & Maria – это концентрация силы, боли и надежды.
Это песня не о матери Терезе и Деве Марии. Это песня о том, что добро побеждает зло, что есть кто-то в мире, кто сдерживает кровавое нашествие,
– добавила певица.
Что известно о выступлении Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении
- Представительницы Украины появятся на большой сцене в Швеции 7 мая в первом полуфинале конкурса. Запланировано, что они выступят пятыми, где исполнят песню Teresa & Maria, которая написана на украинском и английском языках.
- Дуэт уже завершил две репетиции, во время которых певицы выявили необходимость внести некоторые коррективы в свое выступление. В частности, длину платья Яны планируют несколько изменить.
- По последним прогнозам букмекеров, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim имеет больше всего шансов на победу. Исполнитель Nemo из Швейцарии с треком The Code занимает второе место в рейтинге, а украинский дуэт замыкает тройку лидеров.