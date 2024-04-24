MamaRika показала результат мамопластики: пікантне фото у ванній

Українська співачка MamaRika нещодавно перенесла пластичну операцію. Так, жінка поділилася результатом мамопластики з шанувальниками.

Артистка, яка наразі долає кризу у шлюбі з чоловіком, виклала пікантне фото з результатом операції. До того ж вона дотепно підписала цей кадр.

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MamaRika поділилася результатом мамопластики

У своїх соцмережах співачка опублікувала чорно-білу світлину. На ній можна побачити ванну кімнату та артистку, яка постала топлес. Так, MamaRika поділилася результатом мамопластики з шанувальниками.

До того ж жінка дотепно підписала кадр. Вона попросила прихильників подивитися на інші її світлини.

Знаю, на що ви дивитесь. Але краще гляньте наступні сторіз,

– з гумором написала співачка.



MamaRika зробила мамопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

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